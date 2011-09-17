У Донецьку метробудівці півроку сидять без зарплати

Донецькі шахтометробудівці (працівники ТОВ «Донецькшахтометробуд»), які останню зарплату одержали за лютий 2011 року, мають намір 20 вересня пікетувати облдержадміністрацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову первинної профспілкової організації ТОВ «Донецькшахтометробуд» Василя АНТЮШЕНЮ.

За його словами, метробудівці вимагатимуть у влади погасити борги із заробітної плати і відновити фінансування будівельних робіт Донецького метрополітену.

Профспілковий лідер розповів, що востаннє зарплату працівники підприємства одержали за лютий 2011 року, і «півроку люди без законного заробітку продовжують виконувати свої функції щодо підтримки вже побудованих потужностей метро», а борг (без урахування обов`язкових відрахувань із зарплати) становить 3,5 млн. грн.

В.АНТЮШЕНЯ відзначив, що і виплачена метробудівцям зарплата за листопад-грудень 2010 року і січень-лютий 2011 – це підтримка міської ради Донецька. «З держбюджету нам не прийшло жодної копійки, хоча ми неодноразово зверталися і до Президента України, і до прем`єр-міністра, до Міністерства інфраструктури, до інших відомств, але результат нульовий», - сказав він.

В.АНТЮШЕНЯ повідомив, що 14 вересня представники трудового колективу «Донецькшахтометробуду» вкотре прийшли по допомогу до облдержадміністрації, але жодних конкретних рішень або хоча б обіцянок не одержали. «Єдине, що змогли сказати чиновники «облдержадміністрації - треба ініціювати нараду в Києві щодо ваших проблем. І все, - сказав В.АНТЮШЕНЯ. - Чому треба? Чому досі не ініціювали?».

Тому рішення трудового колективу підприємства одностайне – добиватися своїх законних прав шляхом проведення акцій протесту, сказав профспілковий лідер.