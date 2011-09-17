У Донецьку метробудівці півроку сидять без зарплати
Будуть пікетувати губернатора
Донецькі шахтометробудівці (працівники ТОВ «Донецькшахтометробуд»), які останню зарплату одержали за лютий 2011 року, мають намір 20 вересня пікетувати облдержадміністрацію.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову первинної профспілкової організації ТОВ «Донецькшахтометробуд» Василя АНТЮШЕНЮ.
За його словами, метробудівці вимагатимуть у влади погасити борги із заробітної плати і відновити фінансування будівельних робіт Донецького метрополітену.
Профспілковий лідер розповів, що востаннє зарплату працівники підприємства одержали за лютий 2011 року, і «півроку люди без законного заробітку продовжують виконувати свої функції щодо підтримки вже побудованих потужностей метро», а борг (без урахування обов`язкових відрахувань із зарплати) становить 3,5 млн. грн.
В.АНТЮШЕНЯ відзначив, що і виплачена метробудівцям зарплата за листопад-грудень 2010 року і січень-лютий 2011 – це підтримка міської ради Донецька. «З держбюджету нам не прийшло жодної копійки, хоча ми неодноразово зверталися і до Президента України, і до прем`єр-міністра, до Міністерства інфраструктури, до інших відомств, але результат нульовий», - сказав він.
В.АНТЮШЕНЯ повідомив, що 14 вересня представники трудового колективу «Донецькшахтометробуду» вкотре прийшли по допомогу до облдержадміністрації, але жодних конкретних рішень або хоча б обіцянок не одержали. «Єдине, що змогли сказати чиновники «облдержадміністрації - треба ініціювати нараду в Києві щодо ваших проблем. І все, - сказав В.АНТЮШЕНЯ. - Чому треба? Чому досі не ініціювали?».
Тому рішення трудового колективу підприємства одностайне – добиватися своїх законних прав шляхом проведення акцій протесту, сказав профспілковий лідер.