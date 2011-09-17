Бойко: Європа замерзала, а Ющенко і Тимошенко відпочивали

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО не підписав би запропоновані газові контракти, якби був на місці голови НАК «Нафтогаз Україна» Олега ДУБИНИ в січні 2009 року, а пішов би у відставку. Про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Подібний договір не можна було підписувати ні за яких умов. Якби це стосувалося особисто мене - я б пішов у відставку, але такий договір я б не підписував», - заявив Ю.Бойко.

При цьому він нагадав ситуацію 2004 року, коли очолював НАК «Нафтогаз України».

«У мене був такий досвід, коли туркменська сторона перекрила газ в 2004 році. Я написав заяву про відставку, але договір не підписав», - заявив Ю.Бойко.

Він зазначив, що в інтересах країни в січні 2009 року необхідно було продовжувати переговори: «Маючи запаси газу, які в нас були, ми могли ще місяць продовжувати (переговори - УНІАН), якщо вже довели до такого».

Підписання газових контрактів 19 січня 2009 року Ю.Бойко назвав «масшабной авантюрою», яка за два тижні знищила імідж України.

При цьому він зазначив, що на початку січня Президент і прем`єр-міністр України фактично не виходили на зв`язок.

«З 1 по 10 число ні Президента, ні прем`єр-міністра країни взагалі на зв`язку не було. Вони всі позникали. Виїхали кудись, поховалися. Європа замерзала, газ не йшов, а вони собі відпочивали», - сказав Ю.Бойко.