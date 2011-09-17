Кваснєвський: Усе, що відбулося в останній час в Україні, не допомагає їй

Арешти лідерів української опозиції негативно впливають на процес європейської інтеграції України.

Про це в ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері сказав колишній Президент Польщі Александр КВАСНЄВСЬКИЙ.

"Усе, що зараз відбувається в Україні, і все, що стосується пані ТИМОШЕНКО, ускладнює процес (євроінтеграції України – УНІАН). Немає тут іншої відповіді. Політично це ускладнює усі розмови", - сказав він.

Водночас А.КВАСНЄВСЬКИЙ наголосив, що країни Європи не можуть впливати на незалежні судові процедури.

"Але пояснити, у чому справа, і говорити про це відверто потрібно. Політично все, що відбулося в останні дні чи місяці в Україні, не допомагає країні. Я говорю про це серйозно та відверто", - сказав екс-президент Польщі.

За словами А.КВАСНЄВСЬКОГО, без сумніву, європейські лідери прискіпливо будуть оцінювати ситуацію в Україні з огляду на заплановане підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.