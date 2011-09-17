Азаров зробив гучну заяву в Ялті

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевнює, що дефолту в Україні не буде, доки партія влади – Партія регіонів – здійснює реформи в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні в Лівадії (Ялта, Крим) на 8-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Дефолту не буде, доки наша політична сила здійснює модернізацію країни», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр заявив, що від попереднього уряду йому дісталася у спадок країна, яка «була в піке, стояла за крок від дефолту», «з порожньою скарбницею і без ресурсів».

М.АЗАРОВ стверджує, що його уряд за невеликий час здійснив значні реформи, хоча деякі політики називають їх «симуляцією реформ».

За словами М.АЗАРОВА, результати здійснюваної модернізації будуть відчутні в довгостроковій перспективі.