Порошенко повірив у щирість Путіна?

Екс-міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що тональність розмов керівників Украни і Росії дещо змінилася.

Про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

"Ви знаєте, я сьогодні зрадів, коли почув виступ прем’єр-міністра Росії на форумі у Сочі. Мені надзвичайно сподобалось, що тональність спілкування лідерів кардинальним чином змінилася", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

На його думку, російська позиція була сформована з огляду на те, що Росія повірила, що Україна зможе продемонструвати прогрес у європейському напрямку.

Водночас П.ПОРОШЕНКО висловився за пошук компромісу між керівництвом Росії, України та Європейського Союзу у питанні вступу України до Митного союзу.

Екс-міністр наголосив, що мистецтво дипломатії полягає у тому, аби під час кризи не будувати "стіни" у відносинах між країнами-сусідами. "Враження таке, що Україна посварилася з усім світом", - сказав П.ПОРОШЕНКО.