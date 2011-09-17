У Нашої України є план подолання газової корупції

Розпочати реальне партнерство з Європейським Союзом Україна може, реалізувавши з Європою спільний проект у газовій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО у прямому ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному.

«У нових українських політиків є серйозна пропозиція, як знищити політичну газову корупцію на нашій території. Наша пропозиція - перенести пункти контролю за постачанням газу із західного кордону України на українсько-російський кордон», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Таким чином країни-члени ЄС будуть здійснювати купівлю російського газу на східному кордоні України, а не західному, як це є сьогодні, сказав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО пояснив, що такий проект дозволить зробити процес транспортування газу прозорим, захистить Україну від безпідставних звинувачень у присвоєнні російського газу, а отже - посилить міжнародну довіру до позиції України як транзитера. «У такий спосіб раз і назавжди вирішиться питання, що не краде Україна газ, а відповідально ставиться до транзиту і разом з ЄС робить реальний крок до європейської інтеграції», - підкреслив він.

«Потрібно працювати разом з європейськими партнерами - спокійно і впевнено, знаючи, скільки газу постачається і як він транзитується нашою територією», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Європейські експерти, українська ГТС і російські родовища - ось формула успіху цього проекту», - наголосив він.