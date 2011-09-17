Глава МЗС Польщі застерігає Україну від двох помилок

Європейський Союз близький до підписання угод про асоціацію та про зону вільної торгівлі з Україною.

Про це заявив у ході дискусії «Східна Європа і роль України» на 8-му Ялтинському форумі YES міністр закордонних справ Польщі, яка головує в липні – грудні 2011 року в Євросоюзі, Радослав СІКОРСЬКИЙ, повідомили УНІАН в YES.

Він висловив надію на те, що угоди можуть бути підписані вже у вересні на саміті «Східного партнерства» у Варшаві.

При цьому Р.СІКОРСЬКИЙ підкреслив необхідність узгодження низки політичних моментів, до яких «особливо чутливі члени ЄС».

Польський міністр застеріг Україну від двох помилок на шляху європейської інтеграції. «Не треба думати, що ваше географічне положення, поза сумнівом, важливе для Європи, дає вам право не звертати увагу на базові європейські принципи, яких ви повинні дотримуватися, якщо хочете ввійти до європейського співтовариства. І друга помилка – не треба думати, що інтеграція до Європи означає розрив із Росією, що вам потрібно обирати між ЄС і Росією», - сказав він, навівши приклад Польщі, яка під час вступу до Євросоюзу і НАТО активно працювала над покращенням відносин із Росією.

Проте, головне для України, на його думку, - зберігати й поглиблювати демократію. «Сприйняття України як вільної й демократичної країни – це ваше стратегічне надбання, ваш стратегічний актив. Якщо ви асоціюєте себе з Європою, ми вас не стримуватимемо й не сприйматимемо як країну, схожу на Білорусь, ми сприйматимемо вас як демократичну країну», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

За його словами, Польща - в перших лавах борців за те, щоб Україна отримала безвізовий режим.

Р.СІКОРСЬКИЙ визнав, що збереження віз для українців у Європі через стільки років після скасування віз для європейців в Україні стало «великим розчаруванням».