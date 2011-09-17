Королевська: 20 років вступаємо в якусь Європу, яку придумала собі влада

Українська влада повинна негайно відійти від політики подвійних стандартів для розвитку європейської перспективи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час виступу на 8-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Україна повинна припинити жити подвійними стандартами. Їх на шляху до європейської перспективи в нашій країні бути не повинно. І це головне завдання українських політиків, які прийдуть на зміну чинній владі. Ми зобов`язані стати не просто незалежною, але й самостійною країною. Головна стратегічна мета нашої держави - це європейські стандарти якості життя громадян», - зазначила вона.

«Ми не можемо більше жити на обіцянках влади увійти в європейську сім`ю. 20 років ми вступаємо в якусь Європу, яку придумала собі влада. Але куди саме ми "вступали" весь цей час? У реальності ми потрапили в пастку подвійних стандартів. У керівництві країни постійно згадують європейські цінності: повага прав людини, демократичні принципи політики і верховенство закону. Проте, замість політичної конкуренції, вони віддають перевагу політичним репресіям. І кримінальна справа проти Юлії ТИМОШЕНКО - найяскравіший тому приклад», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, сьогодні в Україні «замість економічних свобод та конкуренції - карикатурний капіталізм і вибіркова економіка, стрижнем яких є корупція і тіньова монополізація ринків. Декларується соціальна справедливість, а розшарування суспільства на дуже багатих і бідних лише зростає».

«Можливо, влада дійсно думає, що проводить реформи. От тільки всі інші бачать у них лише глобальну містифікацію для зовнішнього світу. А в країні це просто ширма для поглиблення системної корупції та державного рейдерства. Відставання нашої країни за найважливішими світовими параметрами - це результати політики подвійних стандартів», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 15-18 вересня в Лівадійському палаці проходить 8-а Ялтинська щорічна зустріч "Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє", організована Ялтинської європейської стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора ПІНЧУКА.

У ході саміту YES більш як 200 представників політичних, ділових і громадських кіл з більш ніж 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їхній вплив на Європу й Україну, новий світовий порядок в епоху змін, можливості та виклики для інвестицій в Україні, а також шляхи для збалансування світової економки. Крім того темами дискусій стануть відносини України з Європейським Союзом та перспективи України в сучасному світі. На Форумі обговорюватиметься роль Росії в глобальних процесах і міжнародних відносинах, а також моделі модернізації країни.