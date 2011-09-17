Бойко думає, Росія вже зрозуміла, що треба домовлятися

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО переконаний, що Росія зрозуміла, що з питання ціноутворення на газ з Україною потрібно домовлятися.

Про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Я вважаю, що ми вже пройшли найрізкіший етап, у тому числі і в публічній риториці. І прийшло осмислення того, що треба домовлятися», - сказав Ю.БОЙКО.

За словами міністра, враховуючи високий рівень стратегічного партнерства і рівень відповідальності за прийняття рішень, Україна і Росія повинні вирішувати спірні питання не в судовому порядку, а в результаті переговорів.

«Я залишаюся прихильником переговорів і я переконаний, що ми врешті компроміс знайдемо», - зазначив Ю.БОЙКО.