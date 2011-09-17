Аслунд: В України великий потенціал, але він недовикористаний

Україна, чиє економічне зростання нині становить 4%, може подвоїти темпи зростання і наздогнати Туреччину, чий показник досягає 9%.

Про це заявив старший партнер Інституту Міжнародної економіки Петерсона (Нью-Йорк), один із провідних світових фахівців з української економіки Андерс АСЛУНД в ході «Ялтинської європейської стратегії».

«В України великий потенціал, але він недовикористаний», – сказав він під час дискусії щодо перспективи розвитку Туреччини та України.

Ключовою подією, яка сприятиме збільшенню темпів економічного зростання України, А.АСЛУНД назвав укладення угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

«Свідченням тому є історія Туреччини. Турецьке економічне зростання почалося тоді, коли вони вступили в торговельно-економічний союз з ЄС в 1996 році. Тому для України дуже важливо одержати договір про зону вільної торгівлі з Євросоюзом», - зауважив експерт.

Проте, торгівля, на його думку – це лише один із драйверів зростання. Іншим, не менш важливим, є освіта.

«Вища освіта в Україні дуже слабка. У Туреччині її рівень набагато вищий. Україні необхідно відкрити університети сучасного рівня, необхідна хороша програма видачі стипендій на освіту за кордоном. Якщо цього не відбудеться, Україна не зможе використовувати свій потенціал в повному обсязі», - вважає А.АСЛУНД.

Нарешті, третім чинником, який сприятиме економічному зростанню в Україні, експерт назвав підвищення якості управління державою.

«Більшість країн дуже швидко розвивалися тоді, коли поліпшили управління країною. Туреччина сьогодні на 56 місці за рівнем корупції, Україна – на 134-му зі 178 країн світу. Це означає, що необхідна дерегуляция, потрібно очистити всю державну систему», – наголосив А.АСЛУНД.

Основні надії на економічне зростання в Україні експерт пов`язує з сільським господарством. «Зараз це той сектор економіки, який найшвидше розвивається. І я не бачу причин, за якими б Україна не могла досягти успіху в сільському господарстві», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: загальні виклики, спільне майбутнє», організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES) у партнерстві з Фондом Віктора ПІНЧУКА, відбувається з 15 по 18 вересня в Лівадійському палаці Ялти.