Гриценко про ЄС, Януковича та кремлівську стіну

Інтеграція України до ЄС потрібна не лише Україні, а й самій Європі, вважає лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО.

Про це він заявив під час виступу на 8-й Ялтинській конференції, повідомили УНІАН у прес-службі YES.

Як зазначив А.ГРИЦЕНКО, українське суспільство бажає рухатися в Європу.

«Питання – підписувати чи не підписувати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі – сьогодні не стоїть. Вона має бути підписана, інакше нас притиснуть до кремлівської стіни. Від того не виграє ні Україна, ні Європа», - переконаний політик.

Він зазначив, що Європа – це стратегічний вибір для України. Ми маємо пройти шлях з приведення стандартів до європейських.

«Не ЯНУКОВИЧ почав ці переговори, не ЯНУКОВИЧ завершить цей шлях», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також зауважив, що «тиск з боку Росії, який буде посилюватися, інформаційна, дипломатична, торгова війни працюють на об’єднання України».

Втім, А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що безпосередній вступ до ЄС – це не питання сьогодення.

«Цей процес відбуватиметься за кілька років, можливо, десятиліття», - вважає він.

«І ніхто не знає, яким буде Євросоюз на той час», - додав політик.