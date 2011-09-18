Український експерт не уявляє, щоб Меркель займалася газовим контрактом

04:19, 18 вересня 2011
Політика
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Й навіщо Газпрому його переглядати?

Екс-представник колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСКИЙ вважає, що шлях створення тристороннього консорціуму вже був свого часу пройдений і завершився безрезультатно, стверджуючи, що доцільнішою була б організація передачі газу Україні на східному кордоні.

Про це він сказав у коментарі Бі-Бі-Сі.

Водночас, на думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, план організації тристороннього консорціуму – України, Росії та Європейського Союзу - суперечить правилам ЄС щодо створення таких територіальних об`єднань.

"Найбільш ефективно було б створення газовимірювальних станцій на кордоні з Росією, які стоять нині на західному кордоні України. І тоді через Україну проходив би європейський газ, і Європа з Україною б вирішувала питання транзиту, транзитних ставок і тарифів. Саме такий план був включений до заяви, підписаної 2009 року у Брюсселі. Але не був реалізований", - сказав експерт.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що російській стороні вигідно мати нинішній контракт і тому вона навряд чи піде на його зміну. "Ще на початку Незалежності Україна прийняла російську гру щодо перетворення газу з економічної на політичну категорію. Так робили КРАВЧУК, КУЧМА, ЮЩЕНКО і нині ЯНУКОВИЧ. Хоча важко уявити, щоб, приміром, канцлер Німеччини МЕРКЕЛЬ займалася контрактами. Нинішні угоди з Росією були укладені під тиском російської сторони і мають бути переглянуті. Але Москві це вигідно. Хоча контракт є. Чому «Газпром» має йти на його перегляд?", - відзначив він.

За повідомленнями ЗМІ, В.ЯНУКОВИЧ на запланованій 24 вересня зустрічі з російським Президентом Дмитром МЕДВЄДЄВИМ у Москві має намір запропонувати створити тристоронній газотранспортний консорціум за участю Євросоюзу. Це дозволить знизити ціну на газ для України приблизно до 200 доларів за тисячу кубометрів.

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