Кириленко: якщо буде 10 опозицій, то доля вирішена наперед

Лідер партії "За Україну" В`ячеслав КИРИЛЕНКО виступає за єдиний список опозиції на майбутніх виборах. Про це він заявив в ефірі радіо "Свобода".

"Хай навіть резонансні партії популярні, але якщо їх дуже багато, вони не зможуть діяти як сильний кулак проти влади, яка укрупнюється і намагається демонструвати свої м’язи", - переконаний В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, потрібна спільна платформа для всієї опозиції.

"І зрозуміло, що ця спільна платформа може реалізуватися через єдиний список лише на майбутніх виборах і погодження депутатів на мажоритарних округах", - вважає депутат.

На його думку, це потрібно «як противага списку Партії регіонів, до якого тепер ясно, що інкорпорують ТІГІПКА, ЛИТВИНА, "Єдиний центр" і всіх, кого буде для цього потрібно».

«Зрозуміло, що якщо проти такого потужного списку буде 10 опозицій, то доля опозиції вирішена наперед», - вважає він.

В.КИРИЛЕНКО також заявив, що група "За Україну" буде голосувати за відкриті списки і внесе відповідний законопроект.

Крім того, депутат повідомив, що на засідання Комітету опору диктатурі від партії "Наша Україна" ходять Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Сергій БОНДАРЧУК, Андрій ПАРУБІЙ "і люди, які відомі своєю громадянською позицією".

«А зрозуміло, що Віктор ЮЩЕНКО, Віра УЛЬЯНЧЕНКО не тільки не відвідують подібних засідань, а по суті виступають проти того, щоб їхня партія перебувала в Комітеті опору диктатурі», - сказав В.КИРИЛЕНКО.