Кінах не може завести своїх депутатів до зали парламенту - рішення суду

Вищий адміністративний суд України відмовив Партії промисловців та підприємців в касаційному оскарженні ухвали Київського апеляційного адміністративного суду щодо “обнулення” списків “Нашої України”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі об`єднаних демократичних сил з посиланням на керівника юридичного департаменту партії “Наша Україна” та представник блоку “Наша Україна” в суді Валерія КАРПУНЦОВА.

В.КАРПУНЦОВ нагадав, що раніше Київський апеляційний адміністративний суд також відмовив ПППУ в апеляційному оскарженні постанови Печерського суду Києва, яка визнала протиправною і скасувала постанову ЦВК про відмову у “обнуленні” списків.

“ПППУ остаточно втратила можливість маніпулювання інформацією, дезінформувався громадян України та отримання якихось політичних дивідендів. Відсьогодні вони припинять спекулятивні розмови стосовно свого можливого поновлення у складі блоку “Наша Україна” та можливості “завести” своїх депутатів до зали парламенту”, – наголосив В.КАРПУНЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Києві пройшов міжпартійний з`їзд «Нашої України», делегати якого, зокрема, позбавили депутатських повноважень парламентаріїв, які були обрані від блоку й увійшли до коаліції.

Печерський райсуд Києва визнав законним виключення зі списку блоку "Наша Україна" усіх кандидатів в народні депутати, які не були обрані за результатами виборів у березні 2006 року.

16 червня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Печерського райсуду і відмовив ПППУ в розгляді апеляційної скарги.

Прес-служба Партії промисловців і підприємців заявила, що Вищий адміністративний суд України орієнтовно 17 липня розгляне справу щодо обнуління виборчого списку блоку «Наша Україна» до виборів 26 березня 2006 року.