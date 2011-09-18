Азаров поклав квіти до могили Столипіна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і перший заступник голови Ради Федерації Росії Олександр ТОРШИН поклали квіти до могили голови Ради міністрів Російської імперії (1906-1911) Петра Столипіна на території Києво-Печерської Лаври.

На церемонії були присутні посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, міністр освіти, науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК, голова Держагентства з науки, інновацій і інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Як вважає М.АЗАРОВ, реформи, які проводив Столипін, мають паралелі з реформами, які проводить нині влада в Україні: "Безумовно, можна проводити паралелі з тими реформами, які ми проводимо зараз", цитує РІА "Новости".

Прем`єр назвав Столипіна видатним реформатором, зазначивши водночас, що його діяльність "не була однозначно оцінена ні сучасниками, ні нащадками".

М.АЗАРОВ також наголосив, що, зокрема, в питанні земельної реформи уряд України буде вимушений вирішувати ті самі проблеми, що стояли свого часу перед Столипіним: "Зараз ми стоїмо перед тією ж проблемою - зробити так, щоб на землі був господар", - сказав глава українського уряду.

Після покладання квітів М.АЗАРОВ запросив правнука Столипіна Аркадія разом оглянути виставку, що відкрилася в неділю в Лаврі, присвячену пам`яті російського державного діяча.

Петро Столипін (1862-1911) помер у Києві 18 вересня 1911 року, тяжко поранений внаслідок замаху 14 вересня в київському Оперному театрі.