Мороз: проти Тимошенко треба відкрити ще одну кримінальну справу

Проти колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО потрібно відкрити кримінальну справу, проте за іншими статтями.

Таку думку висловив екс-голова Верховної Ради України, лідер Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ під час прес-конференції в Києві в неділю, передає Gazeta.ua.

«Жінка в прикидах від Луї Віттон страждає за всіх людей, які не знають, що її прикид на один день коштує 3 квартальних зарплати прем`єр-міністра. А з іншого боку люди в одязі від Версаче навчають її справедливості і добиваються правди. А до суті ні суд, ні ті, хто добивається правди, не доходять", - переконаний лідер соціалістів.

«Дуже погано, що колишній прем`єр, ще і жінка, сидить в СІЗО, арештована. Гірше, що по колишньому прем`єрові потрібно відкривати кримінальну справу. Тільки не за цими статтями», - вважає лідер соціалістів.

Він зазначає, що «справа ж в іншому».

«Чому не копнути, які відкати йшли при цьому, відкоти при рефінансуванні комерційних банків?», - цікавиться О.МОРОЗ.

«Це треба ж уявити: закінчується засідання Кабінету Міністрів, вона йде до журналістів і говорить, що ухвалили дуже важке і відповідальне рішення - на рефінансування банків виділили 43 мільярди гривень. А в бюджеті вони були закладені? Які наслідки для тих банків, які рефінансували, що далі?», - зауважив політик.

«І чому комерційні банки треба рятувати з бюджету? Адже передбачена елементарна процедура: банк - банкрут, майно продали, гроші віддали вкладникам через міжбанківський страховий фонд, винних - до в`язниці. Тому не там копають", - переконаний О.МОРОЗ.

За його словами, «20 років ведеться така практика - відкати на інвестиціях, державних закупівлях, при поверненні ПДВ».