Фюле: Євросоюз не вважає Тимошенко і Луценка політв'язнями

В угоду про асоціацію з Україною, якщо вона буде підписана, згадка про перспективу членства України в ЄС, так само як і про ст. 49 Європейського договору, що гарантує таку перспективу, не увійде. Таке категоричне твердження прозвучало в інтерв`ю Єврокомісара Штефана Фюле «Коммерсанту-Україна».

Не менш категоричним було і інше твердження єврокомісара: Євросоюз не вважає Юлію Тимошенко і Юрія Луценка політв`язнями. Дослівно це прозвучало так: «Ні, вони не є політичними ув`язненими. Ми не вважаємо жодного з них такими».

«А які є підстави так вважати?, - парирував зустрічним запитанням єврокомісар, - Я бачу чітку відмінність між проблемними випадками в Україні і політичними ув`язненими в Білорусії, за якими ми визнаємо такий статус. У Білорусії їх арешт став наслідком того, що вони виступали проти диктатури Лукашенка. А в Україні виникають питання про якість законодавства і про рівень незалежності судової системи. В той же час ми бачимо, що ваша влада докладає зусилля для виправлення існуючих недоліків».

До цього Фюле додав, що на справу Тимошенко він особисто покликається лише «для прикладу» як на «доказ існування проблем в Україні».

«Я ніколи не говорив, що йдеться тільки про неї, є і інші питання», - підкреслив Фюле.