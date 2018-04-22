Адвокати розповіли, як захищатимуть пасинка Дмитра Фірташа

Це була незвичайна прес-конференція. Зібрана вона була з ініціативи захисників Сергія Калиновського, сина крупного нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського. Дитина стала знаменитою після 30 травня цього року, коли, їдучи на BMW М6 по столичному бульвару Шевченка, врізалася у «Жигулі». При цьому пасажир "Жигулів", службовець внутрішніх військ, загинув на місці. З Калиновським в машині їхала його 25-річна подруга, яка також померла через три дні в лікарні.

Нагадаємо, що, знаходячись на підписці про невиїзд, фігурант гучної справи спробував таємно вилетіти в Ізраїль, але був затриманий в аеропорту «Жуляни». Від цього справа Калиновського набула ще більшого розголосу. Особливу пікантність додає той факт, що Сергій – пасинок Дмитра Фірташа, співвласника «Росукренерго». І брат Сергія Олександр недавно висунув припущення, що аварію міг організувати бізнесмен, нині глава Group DF.

Шевченківський суд Києва відпустив Калиновського на свободу під підписку про невиїзд. Що обійшлося йому в... тридцять чотири гривні.

У вівторок на прес-конференції виступили захисники Сергія – адвокат Ігор Лодяний і Михайло Бородач, що має дивну посаду, – «прес-секретар сім`ї Калиновських». Основна думка, яку вони хотіли донести до громадськості: Сергія, що знаходиться в приватній спеціалізованій клініці з травмами, одержаними під час аварії, треба терміново везти за кордон. «У разі лікування в Україні – він приречений», – заявлено в їх прес-релізі. Захисники Калиновського повідомили про те, що на батьківщині немає достатнього обладнання для його лікування, а вітчизняні медики відмовилися давати висновок про стан його здоров`я.

Журналісти, звичайно, нагадали про те, як Сергій намагався виїхати за кордон, у чому йому не завадили його численні травми. Адвокат повідомив, що дійсно хворого намагалися відправити до ізраїльської клініки. Проте сам Калиновський при цьому був не в змозі навіть подати документи на проходження митного контролю. Все це робив хтось інший. Хто – так і залишається загадкою.

Більшу того, захист наочно продемонстрував свою версію події ДТП. Виявляється, коли машина, якою керував Сергій, їхала по бульвару Шевченка, їй напереріз кинувся пішохід. Намагаючись уникнути наїзду на людину, Калиновський різко вивернув кермо, через що машина врізалася в «Жигулі», за кермом яких і знаходився прапорщик внутрішніх військ. Що було далі, ви вже знаєте.

В результаті Сергій одержав черепномозкову травму, перелом ключиці, множинні травми. І знаходиться зараз у важкому стані.

І якщо виходити з представленої версії, виходить, Калиновський – жертва. Захист продемонстрував нам комп`ютерну графіку. На запитання, звідки це все узялося, адвокат повідомив: «Ця схема ДТП заснована на фактичних даних від людей, які 30 травня могли дати такі пояснення». При тому свідків нам не надали, пішохода-порушника – теж.

Разом з тим захист Калиновського дорікнув «певним засобам масової інформації» за спробу упередженого висвітлення подій.

Швейцарські нейрохірурги зробили висновок, що Сергію треба лікуватися за кордоном. Захисники заявили, що висновок про стан здоров`я потерпілого дав Евалдс Чеснуліс, «головний лікар Університетської клініки Цюріха». При цьому журналісти вказали, що на сайті клініки Чеснуліс значиться всього лише як асистент лікаря. Це поставило в безвихідь Лодяного. Він став щось говорити про неточність перекладу.

Адвокат Сергія і «прес-секретар сім`ї», відповідали на запитання журналістів, переважно керуючись емоціями.

Звичайно, останню крапку в цій справі повинне поставити слідство. На запитання, чи є в події слід Фірташа, адвокати відповідати відмовилися.

Антон Зікора