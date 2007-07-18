Тимошенко вже знає, хто оголосить газотранспортну систему банкрутом

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нинішня влада робить все можливе, аби через декілька місяців “довести газотранспортну систему України до банкрутства”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

«Практично залишилося декілька місяців до банкрутства нашої газотранспортної системи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, це робиться сплановано, оскільки нинішня влада не змогла віддати газотранспортну систему в приватну власність.

«І ми вже точно знаємо, хто оголошуватиме газотранспортну систему банкрутом», - сказала лідер БЮТ.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

У 2006 році ДК «Укртрансгаз» транспортувала в країни Європи 113,8 млрд. куб. м. природного газу, що на 7,7 млрд. кубометрів менше, ніж у 2005 році. Обсяг транзиту природного газу в країни СНД у 2006 році становив 14,7 млрд. кубометрів, що на 0,2 млрд. куб. м менше, ніж у 2005 році.