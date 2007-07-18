Гавриш вважає, що нинішній склад КС має бути повністю змінений

Радник Президента України Степан ГАВРИШ вважає, що нинішній склад Конституційного Суду має бути повністю змінений.

Про це С.ГАВРИШ сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Я вважаю, що довіра до Конституційного Суду є надзвичайно низькою для того, щоб його рішення могли вплинути на стабілізацію українською політичної системи і української державності. Таким чином вважаю, що цей КС має бути повністю змінений і політичні сили мають домовитися про те щоб або відкликати суддів КС, або вони мають подати у відставку”,- сказав він.

С.ГАВРИШ переконаний у необхідності сформувати новий КС на нових принципах і засадах, “деполітизувавши, а головне департизувавши його”.

Він зазначив, що існує певна небезпека, що дискусія навколо КС може в черговий раз призвести до виведення його з політичного процесу.

С.ГАВРИШ зауважив, що КС вже сьогодні вилучений з процесу державотворення, і не може забезпечити певну стабільність.

За таких умов, вважає С.ГАВРИШ, необхідно ухвалити досить непросте рішення, яке найскоріше буде само по собі конфліктним, і домовитися про те, що політичні сили не формують КС, а приймають рішення про те, що він має бути сформований на засадах, абсолютно відсторонених від “прямої, грубої політики, від системи політичних інтриг, від політичних замовлень”. “Як тільки політичні сили почнуть домовлятися, що цей суддя може бути, той не може бути, питання зайде в безвихідь і ми втратимо КС”, - додав він.

С.ГАВРИШ переконаний, що без КС можна приймати нову редакцію Конституції. “Якщо КС буде неспроможний брати в цьому участь, то нова редакція Конституції буде прийнята без Конституційного Суду”, - сказав він.

При цьому С.ГАВРИШ наголосив, що КС є лише дорадчим до волі українського нагороду органом і забезпечує верховенство чинної Конституції, а буде прийматись нова Конституція. Водночас він зазначив, що було б бажано, щоб корпус суддів КС брав у цьому активну участь, став і експертним органом і сприяв тому, щоб Конституція була максимально ефективним інструментом формування української політичної нації.