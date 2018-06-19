Чому Фюле звернувся до Януковича російською

Говорячи голосно та переконливо щодо України

Коли Європейський Союз спільно висловлює свою думку щодо нагальних питань, то це варто не лише схвалення, це ще й дивує. Причиною такою виняткової єдності, яка була висловлена після місяців вагань, стало згортання демократії в Україні.

Можливо, Євросоюз знову буде мати різні погляди під час зустрічі в ООН щодо визнання Палестини державою, може вагатися щодо підтримки демократії у Північній Африці, але він непохитний щодо України – ЄС виступає проти політики нинішнього керівництва України, яке невтомно проводить кампанію з метою помсти партії, яка була при владі до нього.

Криза в Україні – це також криза Політики Східного Партнерства ЄС. Лідери п‘яти країн Східного Партнерства – Вірменії. Азербайджану, Грузії, Молдови та України зустрінуться зі своїми партнерами з ЄС у Варшаві наступного тижня. Здається, що цей саміт вже дещо загальмував переслідування Президентом України Віктором Януковичем та його соратниками колишнього прем‘єр-міністра, а нині опозиційного лідера Юлії Тимошенко, яка зараз знаходиться у в‘язниці. Але ця відстрочка з вироком у справі може бути тимчасовою. Зараз задається, що керівництво України збагнуло, що воно не може більше використовувати розбіжності серед членів ЄС.

Висловлюючи спільну позицію, ЄС направив минулого тижня трьох своїх представників до кримського курорту Ялти, щоб донести суворий месідж. Єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле сказав Януковичу, що три події, які мають відбутися протягом наступних місяців, знаходяться під загрозою, якщо Україна продовжить переслідування опозиції. Перше – це візит Януковича до Брюсселю наступного місяця. Друга – це саміт ЄС - Україна, який має відбутися у грудні. Третє – це завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. Щоб впевнитися, що його месідж зрозуміли, Фюле звернувся до Януковича російською.

Щоб надати впливу своїм словам, Фюле зробив своє звернення разом з Членом Європейського парламенту, ветераном-право-центристом з Німеччини Елмаром Броком та Міністром закордонних справ Швеції та одним з ініціаторів Східного Партнерства Карлом Більдтом. Їх месідж був чітким – головні європейські інституції єдині в їх розумінні того, що демократія в Україні знаходиться під загрозою і навіть Швеція, яка є однією з країн, які найбільше підтримують Україну на шляху до ЄС, має бажання відмовитися від Угоди про Асоціацію. Також допомогло те, що Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала багато подібного до цього у своєму листі до Януковича минулої середи (14 вересня), а перед цим Держсекретар США Хілларі Клінтон та Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кетрін Ештон зробили теж саме.

Жорсткий месідж ЄС заслуговує на похвалу не тільки через його прямоту, але й через його зміст. Фюле та інші дали чітко зрозуміти, що справа не тільки у лідері опозиції, яку ув‘язнено, мова йде також про якість демократії в Україні. Звільнення та виправдання Тимошенко не є достатніми; вона повинна мати повноцінну можливість брати участь у парламентських виборах наступного року, а її партія та інші опозиційні партії повинні мати можливість вільно проводити свої передвиборчі кампанії. Без цього вибори не будуть вільними та чесними.

Ця нова рішучість щодо України, яка є найбільшою країною серед учасників Східного Партнерства, повинна слугувати сигналом для інших країн-учасників, серед яких тільки Молдова демонструє успішне просування демократичним шляхом. Але для того, щоб саме так і було, лідери ЄС мають приділяти більше уваги своїм східним сусідам. А ні прем‘єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, а ні Президент Франції Ніколя Саркозі не вважають, що цей саміт вартий їх присутності. Це можна зрозуміти через теперішню кризу в ЄС та через зростаючу кількість самітів, які не несуть ніякого змісту. Але залишаючись в стороні, ці лідери зменшують вплив на зміни у політиці, які вони підтримали раніше, коли вони, за загальною думкою, зберегли використання принципу «більше для того, щоб отримати більше» - більше допомоги для того, щоб відбулося більше реформ – і це потрохи має свої наслідки у реформованій політиці Європейського Сусідства. Цей принцип може не працювати будь-де. Наприклад, багатий на гроші та енергоносії Азербайджан навряд чи буде вражений декількома мільйонами євро, які ЄС може не надати. Однак, іноді дуже важливо посилати правильні сигнали. Демократія та демократичні реформи в країнах - сусідах ЄС вимагають такого чіткого однозначного підходу

European Voice