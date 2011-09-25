"Свобода" проведе акцію протесту проти хасидів в Умані

Активісти ВО "Свобода" проведуть у неділю в Умані мирну акцію проти хасидів замість маршу через місто, як планувалося, повідомив РІА "Новости" голова Уманської міської організації Юрій Ботнар.

Раніше "Свобода" повідомляла, що має намір провести марш "Умань без хасидів" 25 вересня.

Ю.Ботнар повідомив, що Уманський суд заборонив проведення маршу активістам "Свободи". "Ми законослухняні громадяни, тому виконаємо це рішення суду", - повідомив Ботнар. Однак, за його словами, оскільки активісти організації все одно зберуться на 16.00 біля пам`ятного знака Гонті та Залізняку в Умані, то на місці вони проведуть акцію, де висловлять свою позицію щодо перебування хасидів в Умані.

Таким чином, підкреслив організатор, "свободівці" марш у місті проводити не будуть, а просто проведуть "мирну акцію".

Щороку Умань відвідують десятки тисяч паломників-хасидів, які приїжджають сюди відсвяткувати єврейський Новий рік Рош-га-Шана і помолитися на могилі єврейського праведника і тлумача Тори Нахмана з Брацлава (1772-1810), нащадка засновника хасидизму Баал Шем Това.