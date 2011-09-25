В Умані міліція затримала 60 "свободівців"

В Умані міліція затримала близько 60 осіб за спробу провести заборонену судом акцію.

Про це УНІАН повідомила начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Вікторія КУШНІР. «В них були димові шашки, рогатки та інші предмети нападу", - сказала співрозмовниця агентства. Вона також додала, що учасники акції тримали плакати антисемітської спрямованості.

Учасників акції затримали для з`ясування обставин.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Свобода", йдеться про затримання їхніх однопартійців.

«Місцеві жителі скаржилися свободівцям на брутальне поводження заїжджих релігійних туристів з Ізраїлю, нехтування хасидами елементарними нормами поведінки й хамське ставлення до місцевих українців», - йдеться у повідомленні.

«Після заходу його учасників оточили бійці «Беркута» й без попередження почали бити всіх без розбору – людей похилого віку, дітей та жінок. Побитих кидали в автозаки й доправляли до місцевого райвідділку міліції», - зазначили у прес-службі.

За наявною інформацією, у сутичці з «Беркутом» постраждав депутат Київської обласної ради Андрій ІЛЛЄНКО. Також затримано двох журналістів – керівника київської прес-служби ВО «Свобода» Кирила БАБЕНЦОВА та керівника черкаської прес-служби Юрія БОТНАРА.

Як стверджують у ВО «Свобода», до затриманих не допускають лікарів, «аби надати їм медичну допомогу, а також адвокатів, котрі могли би зафіксувати порушення закону й забезпечити захист прав затриманих свободівців».