Віхи тижня. Тандем для Януковича і передвиборчі бродіння
Януковичу варто замислитися над тим, що ситуація всередині країни стає дедалі менш контрольована, а його образ «твердої руки» тріщить по швах і здувається... Президентові треба щось робити…
Януковичу варто замислитися над тим, що ситуація всередині країни стає дедалі менш контрольована, а його образ «твердої руки» тріщить по швах і здувається... Президентові треба щось робити… Янукович у експортному виконанні
|Віктор Янукович робить пробний удар по м`ячу на новому полі «Олімпійського». Київ, 23 вересня
За океаном Віктору Федоровичу вдалося поспілкуватися, хай і коротко, з Бараком Обамою. Хоча у Вашингтоні вирішили особливо не балувати офіційний Київ, тема відмови України від збагаченого урану виявилася безпрограшною. Не менш цікаво, чи вдасться Януковичу переконати представників американських енергетичних компаній прийти на український ринок зі своїми технологіями та скласти конкуренцію Shell і – в осяжній перспективі – «Лукойлу» й Газпрому. Ці питання сьогодні виглядають куди актуальнішими за відмову від сировини для виготовлення ядерної бомби.
|Медведєв, Янукович і Путін за 150 км від Москви обговорили питання ціни на газ, 24 вересня
Попереджувальний штурм
|«Беркут» перекриває шлях до будівлі ВР воїнам-афганцям, які прорвали огорожу, під час акції протесту проти скорочення пільг
Владі терміново потрібні рішення, аби остаточно не втратити рейтинг. «Квітковий» замах на гуманітарного міністра, організований студенткою, не здатний зіграти роль клапана для викиду народного невдоволення. Вирок щодо десяти років позбавлення волі для судді-«колядника» Ігоря Зварича теж мало нагадує торжество правосуддя на тлі тотальної корупції, інституту смотрящих і загального стану судової системи.
Президентові більше пасуватимуть кадрові перестановки у виконавчій владі, де вистачає володарів чорних міток на міністерському та губернаторському рівні, плюс ухвалення виборчого закону, здатного бодай створити ілюзію майбутніх вільних виборів. Правда, судячи з заяв міністра юстиції Олександра Лавриновича, повністю прислухатися до побажань Венеціанської комісії його відомство не збирається.
Поки що в товаришах згоди немає
|Анатолій Гриценко і Арсеній Яценюк
Цікаво, що готуються до останнього бою і не представлені в парламенті соціалісти, яких у нього (в парламент) поведе Олександр Мороз. Заради вирішальної спроби Сан Санич не тільки повертає в партійні лави «блудних синів» Станіслава Ніколаєнка та Йосипа Вінського, а й збирається налагодити стосунки з потенційними спонсорами соціалістичної ідеї. Українські партії, як відомо, за рахунок членських внесків існувати не здатні.
Євген Магда