Платіні передали футболку
Наступна зустріч сьогодні
Активісти акції «Спасибі жителям Донбасу» залишили для президента УЄФА Мішеля Платіні футболку на ресепшені готелю «Інтерконтиненталь».
Як передає кореспондент «Коментарів», на футболці зображений боєць УБОЗу на тлі логотипу UBOP-2012, стилізованого під шрифт Євро-2012.
Активісти спершу зібралися біля готелю Хайят, де мав зупинитися президент УЄФА, але пізніше стало відомо, що Платіні терміново переселили в "Інтерконтиненталь".
Наступну зустріч активісти призначили на вівторок, 14.00. Разом з футболкою Платіні передали лист, і активісти мають намір переконатися, що він було переданий президентові УЄФА. У листі активісти просять Платіні звернути увагу, що в Україні панують репресії під прикриттям бренду «Євро-2012».
Присутній на акції Олександр Данилюк підтвердив, що компанія «ProstoPrint» дійсно робила футболки з логотипами Євро. При цьому Данилюк підкреслив, що компанія має підтверджуючі документи про те, що футболки ці були замовлені представниками українських спецслужб і все це було зроблено для організації провокацій.