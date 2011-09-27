Білоруський правозахисник хоче підтримати Тимошенко

Білоруський правозахисник українського походження Григорій ГРИК звернувся до Барановицького міського виконавчого комітету (Брестська область) із заявкою про проведення акції солідарності з екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції "Свобода".

Г.ГРИК планує проводити акцію під гаслом з вірша Тараса Шевченка "Кавказ": "Встане правда, встане воля!".

Правозахисник у липні побував в Україні й був присутній на судовому процесі над Ю.ТИМОШЕНКО.

"Зі всієї України до наметового містечка приїжджають люди, щоб підтримати Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки вона невинна. Це політична справа. Ю.ТИМОШЕНКО - один із керівників української опозиції. Саме до цього я хочу прикувати увагу білорусів, жителів Барановичів, які не знають про те, що відбувається в Україні. Хочу морально підтримати Ю.ТИМОШЕНКО в боротьбі за правду, волю і справедливість", - цитує радіо слова Г.ГРИКА.

Сьогодні Печерський райсуд Києва після двотижневої перерви поновить засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО, яку звинувачують у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.