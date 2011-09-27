Сьогодні Печерський суд знову візьметься за Тимошенко

08:50, 27 вересня 2011
Політика
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Після двотижневої перерви

Сьогодні Печерський районний суд міста Києва після двотижневої перерви продовжить розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, засідання розпочнеться о 15.00 за адресою: вул. Хрещатик, 42а.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Печерський райсуд Києва розглядає справу проти екс-прем’єра з кінця червня.

З 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО за рішенням суду утримується в Лук’янівському СІЗО.

12 вересня у засіданні суду з розгляду кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО було оголошено перерву до 27 вересня.

Суддя Родіон КІРЄЄВ обґрунтував своє рішення тим, що підсудній необхідно підготуватись до судових дебатів.

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