Сьогодні Печерський суд знову візьметься за Тимошенко
Після двотижневої перерви
Сьогодні Печерський районний суд міста Києва після двотижневої перерви продовжить розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.
Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, засідання розпочнеться о 15.00 за адресою: вул. Хрещатик, 42а.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.
Печерський райсуд Києва розглядає справу проти екс-прем’єра з кінця червня.
З 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО за рішенням суду утримується в Лук’янівському СІЗО.
12 вересня у засіданні суду з розгляду кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО було оголошено перерву до 27 вересня.
Суддя Родіон КІРЄЄВ обґрунтував своє рішення тим, що підсудній необхідно підготуватись до судових дебатів.