Керівництво телекомпаній у Харкові саме відімкнуло канали від ефіру?

Провайдер «Українські цифрові комунікації» готовий у будь-який момент включити сигнал харківських телекомпаній «Фора» та «Право А/ТВК» і надати його в ефір. Мовлення начебто було припинене за ініціативою керівництва самих каналів. Про це 26 вересня у прес-центрі STATUS QUO заявив директор компанії УЦК Максим ЦЗЯН.

«Керівництво телеканалів «Фора» і «Право А/ТВК» самостійно відключило їх мовлення і тепер прикривається чесними іменами провайдерів, щоб під галас про свободу слова приховати внутрішні фінансові проблеми, створені з їхнього боку», - заявив М.ЦЗЯН.

За його словами, за останній час, це вже не перша ситуація з припиненням роботи медіапроектів, «пов’язаних з ім’ям однієї і тієї ж людини» (окрім ТК «Фора» і А/ТВК, віднедавна в ефір не виходять Новини АТН; всі три проекти пов’язують з харківським екс-губернатором Арсеном АВАКОВИМ).

«Чому, коли в липні ним були закриті інформаційні служби «Харківські новини» і «Майдан Свободи», ніхто не встав на захист свободи слова? Тим часом, і в А/ТВК, і в «Харківських новинах», що декілька років виходили в ефір, офіційно зареєстрований тільки один працівник – Олена БАРАННИК (екс-директор «Харківських новин», гендиректор телеканалу А/ТВК). Чи є у решти співробітників записи в трудових книжках? Яким чином вони отримували зарплату?» - цікавиться М.ЦЗЯН.

Зі свого боку, О.БАРАННИК повідомила, що «співробітники «Харківських новин» були оформлені за угодами як приватні підприємці і податок із зарплати платився». За словами О.БАРАННИК, вона планувала взяти на роботу колишніх співробітників «Харківських новин», але поки не може цього зробити «у зв’язку з проблемами, що виникли».

У свою чергу, представник власників ТОВ «Харківські новини» Станіслав ШКОЛА вчора визнав, що господарська діяльність телевізійної служби «Харківські новини» велася з порушеннями. За його словами, телеканал А/ТВК ніяк не погодив з власником закриття новин.

«Харківські новини» де-юре існують, але де-факто не виходять. Сам колектив загубився, і незрозуміло, чи можна його буде тепер зібрати», – додав С.ШКОЛА.

М.ЦЗЯН сказав, що в УЦК готові забезпечувати передачу сигналів з каналів «Фора» і А/ТВК, але «керівники каналів, заявляючи про тиск на свободу слова, поки не виступали з конкретними ініціативами про відновлення співпраці».

«Якщо раніше у мене було більше запитань, ніж відповідей, то тепер є пояснення, чому в Харкові склалася така ситуація. Сьогодні є всі підстави припускати, що канали були відключені їхнім керівництвом. Очевидно, щоб приховати наслідки тих дій, які були мали місце раніше», – заявив М.ЦЗЯН.

«Логіка підказує мені ймовірні мотиви, які могли б спонукати їх до відключення сигналів. Із цього приводу я сьогодні-завтра планую звернутися до міської прокуратури», – повідомив М.ЦЗЯН.

Як повідомлялося, мовлення харківських телеканалів «Фора» і А/ТВК припинено з 14 вересня. ТОВ «Українські цифрові комунікації» – всеукраїнський оператор телекомунікації. Займається магістральним розповсюдженням телекомунікаційного сигналу, зокрема, телевізійного й Інтернет. Входить до групи компаній «Тріолан».