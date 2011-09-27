Адвокати знову просять суд відпустити Луценка

Адвокати просять Печерський районний суд Києва змінити колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ запобіжний захід на не пов`язаний із утриманням під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, своє клопотання адвокати мотивують висновками комісії Міністерства охорони здоров`я України.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО з грудня минулого року утримується в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривалу голодовку, оголошену ним на знак протесту після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення. Після голодовки стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього виявлено цироз печінки.

Після цього екс-міністра кілька разів обстежували лікарі.

22 вересня, за даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, фахівці Міністерства охорони здоров`я через керівництво Київського СІЗО надали Ю.ЛУЦЕНКУ результати обстеження стану його здоров`я. Стан здоров`я ув`язненого членами комісії визнано задовільним, повідомила прес-служба відомства.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.