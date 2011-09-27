Азаров хоче, щоб Путін з Медведєвим слухали уважно

Ще зарано говорити про конкретну нову ціну на газ для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу.

«Говорити про ціну зараз зарано. Орієнтири є, ми до цих орієнтирів рухатимемося», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що орієнтири щодо ціни на газ є прийнятними для України, хоча, за словами глави уряду, ще мають пройти переговори.

«Ми вважаємо, що наші партнери мають уважно вислухати наші аргументи, але, у принципі, російська сторона в особі президента і прем`єр-міністра на переговорах з нашим президентом, на мій погляд, зайняла досить конструктивну позицію. І ця конструктивна позиція дає нам право думати про те, що ми, нарешті, досягнемо взаємно прийнятних результатів», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єром Володимиром ПУТІНИМ.

25 вересня прес-служба Кремля повідомила про досягнення істотного прогресу на переговорах Росії і України про ставку на транзит газу.

25 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ також відзначив істотний прогрес у газових переговорах між Україною і Росією.

26 вересня М.АЗАРОВ заявив, що Україна і Росія досягли домовленостей про перегляд газових контрактів.

Сьогодні, 27 вересня, на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав, що Україна розраховує у жовтні завершити переговори з Росією щодо перегляду ціни на газ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 року.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.