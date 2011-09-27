Партія регіонів поповниться Литвиним?

Переговори про злиття Народної партії (НП), очолюваної головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, і Партії регіонів (ПР), чиїм почесним лідером є Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, практично завершено, стверджують джерела видання "КоммерсантЪ-Украина".

Як пише газета в своєму сьогоднішньому номері, минулого тижня В.ЛИТВИН повідомив головам регіональних організацій НП про те, що ці політичні сили об`єднаються, а сам він стане заступником голови Партії регіонів. Джерела "Коммерсанта" впевнені, що саме цим пояснюються різкі випади спікера, що почастішали останнім часом, на адресу уряду і окремих представників Адміністрації Президента.

Видання нагадує, що конфлікт між представниками законодавчої та виконавчої влади розгорівся минулої п`ятниці, коли спікер через нез`явлення більшості міністрів до сесійної зали парламенту відмовився проводити "годину питань до уряду" і запропонував представникам Кабміну, які прийшли, залишити парламент. Вчора В.ЛИТВИН заявив, що надіслав до Кабінету міністрів лист, в якому звертає увагу уряду "на необхідність шанобливого ставлення до парламенту".

Видання відзначає, що лист на ім`я прем`єра це не перший критичний випад В.ЛИТВИНА на адресу представників владних структур. Минулого тижня в прес-службі ВР жорстко розкритикували радника Президента - керівника Головного управління з гуманітарних і громадсько-політичних питань Адміністрації Президента Ганну ГЕРМАН, яка дорікнула парламенту в небажанні урізувати пенсії прокурорам і суддям.

Агресивний стиль поведінки спікера пояснюється тим, що домовленості про злиття Народної партії й Партії регіонів вже фактично досягнуто, стверджують джерела "Коммерсанта" в Народній партії, а "Володимир Михайлович входить в роль заступника голови Партії регіонів".

Газета нагадує, що про можливе об`єднання "народників" і "регіоналів" В.ЛИТВИН заявив ще 21 серпня, наголосивши, що це питання "має вирішуватися на основі діалогу".

Джерело «Коммерсанта» відзначило, що 22 вересня на зборах усіх регіональних керівників партії В.ЛИТВИН заявив: "Ми не об`єднуватимемося, не поглинатимемося, а саме віллємося (у Партію регіонів)". "Остаточне рішення буде ухвалено після голосування за Закон "Про вибори народних депутатів", - сказало джерело.

Заступник голови фракції НП Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ заперечує факт проведення цієї зустрічі, проте він не став приховувати, що питання об`єднання його політичної сили з ПР обговорюється.

Тим часом у Партії регіонів більш відверто говорять про перспективу злиття. "Ми виходимо з інтересів країни, а країні потрібна максимальна консолідація політичних сил для того, щоб була така сама стабільність, як у Росії», - заявив газеті перший заступник голови фракції ПР Михайло ЧЕЧЕТОВ.