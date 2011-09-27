Луценко обізвав прокурорів «гопниками»

Адвокати просять Печерський районний суд Києва змінити колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ запобіжний захід на не пов`язаний з утриманням під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, своє клопотання адвокати мотивують висновками комісії Міністерства охорони здоров`я України.

За словами адвоката Олексія БАГАНЦЯ, ґрунтуючись на останніх результатах обстежень лікарської комісії, у разі продовження перебування Ю.ЛУЦЕНКА в умовах СІЗО і відсутності лікування, стан його здоров`я погіршиться.

Окрім вже відомих хвороб, як відзначив адвокат, лікарі виявили у міністра і нові. У екс-міністра також зафіксували зменшення вмісту в крові лейкоцитів і тромбоцитів.

«Хвороби мого підзахисного продовжують прогресувати, і стан його здоров`я на сьогодні є критичним… Перебування Ю.ЛУЦЕНКА в СІЗО ставить під загрозу його життя», - підкреслив адвокат.

При цьому він звернув увагу суду на те, що протягом останнього часу сторона захисту екс-міністра неодноразово зверталася до керівництва слідчого ізолятора з проханням поінформувати, яке лікування за останні 4 місяці в умовах СІЗО надавалося Ю.ЛУЦЕНКУ. Проте відповідей на всі запити не було.

У свою чергу прокурор Віктор КЛИМЕНКО в своєму коментарі, направленому проти задоволення судом заявленого клопотання, заявив, що «адвокат БАГАНЕЦЬ вчергове намагається ввести суд в оману», не надавши суду доказів, які підтверджують наявність у Ю.ЛУЦЕНКА хвороб, які можуть бути підставою для звільнення його з-під варти.

Також В.КЛИМЕНКО відзначив, що з боку керівництва СІЗО на адресу суду не надходило якихось заяв, що обґрунтовують необхідність зміни екс-міністру запобіжного заходу.

Виходячи зі сказаного, прокурор відзначив, що результати обстеження Ю.ЛУЦЕНКА медичною комісією Мінохоронздоров`я виключають зміну для нього запобіжного заходу.

«Тому прошу відхилити клопотання адвоката О.БАГАНЦЯ як незаконне і необґрунтоване», - заявив В.КЛИМЕНКО.

Інший представник сторони звинувачення прокурор Дмитро ЛОБАНЬ також підтримав позицію свого колеги, відзначивши, що, на його думку, має місце чергова спроба захисту перекласти на суд невластиві для нього рішення, приймати які мають медичні працівники.

У свою чергу представники сторони захисту нагадали суду про лист Президента України, копія якого розміщена на його офіційному сайті, в якому той, звертаючись до керівників правоохоронних органів, судової системи, закликає їх переглянути доцільність утримання під вартою осіб, здоров`ю якої загрожує небезпека.

У своєму виступі на підтримку заявленого клопотання Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до суду і прокурорів, сказав: «Я хочу, щоб ця весела гоп-компанія (три прокурори, які підтримують звинувачення, – УНІАН) надала документи, на яких вони обґрунтовують свою позицію про мій стан здоров`я, оскільки… ось ці троє «гопників» в черговий раз говорять, що немає підстав для зміни мені запобіжні заходи. А на яких підставах я тоді утримуюсь?».

У контексті останніх своїх висловів він нагадав, що дев`ять місяців тому, які закінчилися вчора з моменту його узяття під варту, йому ставилися у провину відмова визнавати свою провину і небажання знайомитися з матеріалами справи.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, сторона звинувачення «продовжує займатися словоблуддям, тоді як учора у мене закінчилося дев`ять місяців утримання під вартою».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що засмучують заяви начальника Пенітенціарної служби України щодо, за його словами, відсутності порушень умов утримання під вартою затриманого.

У контексті цього екс-міністр порадив керівнику служби більше уваги приділяти своїм підопічним, заявивши, що деякі з них в Баришівському районі Київської області «побили до півсмерті і закопали живцем людину».

Повертаючись до заявленого клопотання, екс-міністр підкреслив, що чудово розуміє рамки будь-якого українського суду і ступінь його залежності від влади.

«Я не виступаю проти, Ваша честь, задоволення клопотання, але не вірю… Якщо все ж такої команди (звільнити – УНІАН) не надійшло, давайте продовжимо засідання і заслухаємо ще двох свідків, які розкажуть, як їх примушували дати свідчення».

На даний момент суд віддалився до дорадчої кімнату для ухвалення рішення щодо даного клопотання.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО з грудня минулого року утримується у Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вчергове раз продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКО погіршав.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього діагностовано цироз печінки.

Після цього екс-міністра кілька разів обстежували лікарі.

22 вересня, за даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, фахівці Міністерства охорони здоров`я через керівництво Київського СІЗО надали Ю.ЛУЦЕНКО результати обстеження стану його здоров`я. Стан здоров`я ув`язненого членами комісії визнано як задовільний, повідомила прес-служба відомства.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.