Адвокати просять негайно забрати Луценка в лікарню

Адвокати просять Печерський районний суд м. Києва негайно вирішити питання про госпіталізацію для лікування екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням до головуючого у судовому процесі судді Сергія ВОВКА сьогодні під час засідання звернувся адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ.

«У нас є клопотання про госпіталізацію Ю.ЛУЦЕНКА у відповідну спеціалізовану медичну установу, тому що судом постійно не задовольняються наші клопотання про зміну запобіжного заходу через погіршення стану здоров’я нашого підзахисного», - наголосив він.

Тому адвокат попросив суд «винести постанову про негайне поміщення Ю.ЛУЦЕНКА до Київської лікарні швидкої допомоги».