У Нашій Україні вважають, що плітки про Ющенка людям не цікаві

Член політради «Нашої України» Данило ЛУБКІВСЬКИЙ вважає, що плітками про «Нашу Україну» відволікають від головного - Україні потрібна політична альтернатива.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив телеканалу TВі.

«Увагу людей навмисно відволікають на другорядні теми про розколи, розкольників, що буде з Віктором ЮЩЕНКОМ і т.д. Ми не коментуємо ані плітки, ані публікації вигаданих авторів», підкреслив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Але є потреба сказати по суті проблеми. В Україні немає національної опозиції: реальної політичної альтернативи – здорової, національної, широко мислячої, - такої, яка дає перспективу. Зараз триває процес формування такої альтернативи. Це викликає протидію – не лише з боку влади, але й з боку опозиційного середовища, яке є суперечливим, неоднорідним і, відтак, у підсумку дуже часто бездіяльним. Люди шукають альтернативу, а їм чергові «керманичі» нав’язують кулуарні розробки. Спроби протидіяти появі нової політичної альтернативи будуть постійно, і ми ставимося до цього спокійно», - зауважив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Ми хочемо об’єднання з ідеологічно близькими партіями, які сповідують національні і демократичні погляди, що дають перспективу країні. Зараз відбуваються консультації на цю тему. Маю надію, що така робота дасть результат», - заявив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.