Луценко: Прокурорам хоч кілок у голову вбивай, чекатимуть, поки я здохну

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що більше не проситиме суд ні про зміну йому міри запобіжного заходу, ні про лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, такою була його реакція на позицію сторони обвинувачення, яка відмовилась сьогодні під час засідання у Печерському районному суді Києва підтримувати клопотання адвокатів екс-міністра щодо його госпіталізації для лікування.

«Я нічого ні у кого просити не хочу - ні зміни запобіжного заходу, ні госпіталізації. Я нічого не хочу. Хоча у висновках (лікарів - УНІАН) чорним по білому написано необхідність госпіталізації. Прокурорам хоч кілок у голову вбивай, вони чекатимуть, поки я здохну, тоді буде достатньо діагнозів. Тому я нічого ні у суду, ні в цій країні просити не хочу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він додав: «Я вважаю, іде все по запланованому владою графіком».