Клінтон і Грищенко підтвердили стратегічне партнерство США і України

Глави зовнішньополітичних відомств України та США Костянтин Грищенко і Гілларі Клінтон підтвердили стратегічне партнерство двох країн під час підписання Меморандуму про взаєморозуміння у сфері ядерної безпеки у Нью-Йорку.

У своїх виступах, текст яких розповсюдив Держдепартамент США, вони також висловилися на тему демократії в Україні. "Як ми знаємо, демократії будуються на системі "стримувань і противаг", справедливих і неупереджених інститутах, незалежності судової системи, розумному виборчому законодавстві, а також незалежних ЗМІ і громадянському суспільстві, - сказала Г.Клінтон. - Ми вважаємо, що Україна перебуває на шляху до досягнення цих цілей, і закликаємо продовжувати просуватися вперед".

При цьому держсекретар США підкреслила, що уряд має уникати будь-яких дій, які можуть підірвати демократію та верховенство закону чи участь у політичній діяльності і конкуренцію. "Ми вважаємо, що Україна перебуває на порозі досягнення стабільної, функціонуючої демократії, яка сприятиме її процвітанню та безпеці, зміцнить її відносини зі своїми партнерами і сусідами, і надасть більше можливостей для українських громадян", - цитує Укрінформголову зовнішньополітичного відомства США.

У свою чергу міністр закордонних справ України заявив: "Я хотів би підкреслити, що для нас Сполучені Штати були протягом останніх 20 років і будуть основним стратегічним партнером у глобальній економіці і у світовій політиці, де багато ризиків виникає раптово і потребують швидкої реакції з боку міжнародного співтовариства". Як наголосив К.Грищенко, в Україні розуміють, що демократія несе із собою повну відповідальність для тих, хто був обраний або призначений на високі посади.