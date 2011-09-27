Могильов натякнув Шкілю, що вже можна спати спокійно

14:02, 27 вересня 2011
Політика
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Винного покарають, але не нардепа

Міністерство внутрішніх справ України встановлює причину, чому документи щодо автокатастрофи з участю народного депутата України Андрія ШКІЛЯ місяць не могли потрапити до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Зараз встановлюють, чому місяць матеріали після припинення кримінальної справи не могли доставити до суду для судового рішення. Хто винний?», – сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому він відзначив, що правоохоронні органи не наполягатимуть на притягненні до відповідальності А.ШКІЛЯ у зв`язку з ДТП, оскільки термін для цього вже закінчився.

Як повідомляв УНІАН, А.ШКІЛЬ увечері 6 травня потрапив у ДТП у Києві. Автомобіль Nissan Qashai, за кермом якого перебував народний депутат, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volksvagen. 58-річний водій Volksvagen і двоє його пасажирів не постраждали.

Кримінальну справу щодо участі А.ШКІЛЯ у ДТП було закрито ще у липні.

Нещодавно Голосіївський суд Києва своїм рішенням визнав депутата А.ШКІЛЯ винним у ДТП. Згідно з рішенням суду, депутат винний у порушенні ПДР і у тому, що перебував за кермом нетверезим, зокрема експертиза зафіксувала в крові політика 1,47 проміле етанолу.

Проте, як пише газета «Сегодня», незважаючи на рішення суду, А.ШКІЛЮ нічого не буде. Термін притягнення до адмінвідповідальності пройшов, тому його навіть не оштрафують.

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