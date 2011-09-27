Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН закликала українську владу дотримуватися демократичних принципів.

Про це вона заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, про це повідомляє офіційний сайт Юлії Тимошенко.

Г.КЛІНТОН, зокрема, зауважила, що дуже важко будувати демократію в Україні, але додала, що США прагнуть бачити реальні зміни.

«Життєво-важливо, щоб влада уникала будь-яких дій, які можуть підірвати демократію, верховенство права або участь у політичному житті країни», - цитує держсекретаря США «Вашингтон Пост», додаючи, що коментар Г.КЛІНТОН був очевидним посиланням на кримінальну справу екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Сполучені Штати розкритикували арешт Ю.ТИМОШЕНКО як політично вмотивований, та заявили, що він викликає питання щодо відданості України верховенству права, пише «Вашингтон Пост».