Клінтон закликала українську владу дотримуватися демократичних принципів
ЗМІ побачили натяк на справу Тимошенко
Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН закликала українську владу дотримуватися демократичних принципів.
Про це вона заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, про це повідомляє офіційний сайт Юлії Тимошенко.
Г.КЛІНТОН, зокрема, зауважила, що дуже важко будувати демократію в Україні, але додала, що США прагнуть бачити реальні зміни.
«Життєво-важливо, щоб влада уникала будь-яких дій, які можуть підірвати демократію, верховенство права або участь у політичному житті країни», - цитує держсекретаря США «Вашингтон Пост», додаючи, що коментар Г.КЛІНТОН був очевидним посиланням на кримінальну справу екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Сполучені Штати розкритикували арешт Ю.ТИМОШЕНКО як політично вмотивований, та заявили, що він викликає питання щодо відданості України верховенству права, пише «Вашингтон Пост».