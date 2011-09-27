Президент України Віктор Янукович привітав зі святом “усіх, хто любить подорожувати, та працівників індустрії гостинності, які забезпечують комфортний відпочинок”.

”Туристична галузь є надзвичайно важливою складовою національної економіки, сприяє залученню інвестицій, розвитку добросусідських взаємин між народами і державами, формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені, йдеться у привітанні голови держави із Днем туризму, розміщеному на офіційному сайті Президента.

Наш багатий потенціал – величезний природно-заповідний фонд, розмаїття пам`яток культурної спадщини та доброзичливість українців – зобов`язує нас створити якісний туристичний продукт, який гідно конкуруватиме у світі”.

Янукович побажав “всім на цьому шляху міцного здоров`я, добробуту та успіхів”.