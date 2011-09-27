Прихильники Тимошенко штурмують подвір’я Печерського райсуду

Прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО намагаються прорвати турнікет, який веде до арки біля входу до Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО привезли до приміщення суду тільки о 14.15.

Весь цей час правоохоронці не впускали журналістів та народних депутатів на подвір`я суду.

Після того, як до приміщення суду доставили Ю.ТИМОШЕНКО, почався прохід журналістів. Однак прихильники Ю.ТИМОШЕНКО намагалися також прорватися і почали зносити турнікет разом з правоохоронцями.

Згодом на допомогу прибігли представники «Беркуту», які посилили охорону подвір`я Печерського райсуду.

Наразі відбуваються сутички між правоохоронцями та прихильниками Ю.ТИМОШЕНКО, які вже майже два місяці проводять мітинг на підтримку екс-прем`єра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд міста Києва після двотижневої перерви продовжить розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.