Регіонал не чув від ЄС, що справи Тимошенко й Луценка - політичні

Народний депутат України (Партія регіонів) Вадим Колесніченко заявив, що європейська спільнота не визнає кримінальні справи відносно Юрія Луценка і Юлії Тимошенко політичним переслідуванням, повідомляє прес-служба ПР.

"Європейська спільнота не визнає кримінальні справи відносно Юрія Луценка і Юлії Тимошенко політичним переслідуванням. Європейська спільнота заклопотана тим, щоб в Україні верховенство мав закон. Ніхто з представників європейської спільноти чітких і конкретних вказівок про те що судові справи Луценка і Тимошенко - політичні репресії, не давав", - відмітив політик.

Політик також переконаний, що усі звернення до президента і парламенту з вимогами звільнити і не притягати до відповідальності українців, є апріорі протизаконними, пише NBnews.

"Тому що судова влада - самостійна гілка влади і вона не підкоряється ні Верховній Раді, ні президентові. Суд виносить ухвалу винятково у рамках чинного законодавства. І тільки після вердикту суду можна давати ту або іншу оцінку цьому рішенню", - підкреслив депутат.