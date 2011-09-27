Королевська: Ми всі вже забули про нові будинки для шахтарів, про дитсадки

Для розвитку вугільних регіонів необхідно почати виконувати закон про державно-приватне партнерство, вважає народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, на виїзній нараді «Застосування механізму державно-приватного партнерства при реформуванні вугільної галузі в Україні» в місті Свердловську (Луганська обл.) вона заявила, що основною проблемою вугільної галузі залишається її недофінансування. «Вугільна промисловість України має найстаріший серед країн СНД шахтний фонд: 32% шахт експлуатуються понад 70 років. Вік 64% шахт – від 30 до 50 років. Занепад галузі – це загроза для держави. Вугільному сектору потрібні інвестиції, які держава забезпечити не зможе. Ми бачимо перспективу в застосуванні закону про державно-приватне партнерство (ДПП)», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. (Закон про державно-приватне партнерство було розроблено Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ і ухвалено Верховною Радою в жовтні 2010 року - УНІАН.)

Як відзначила депутат, використання державно-приватного партнерства означає, що підприємство залишається в держвласності й не приватизується. «Державно-приватне партнерство – це легалізація діалогу бізнесу і влади. Діалогу, що дозволяє державним активам вписуватися в ринкове середовище, а бізнесу – в соціальну інфраструктуру», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, важливий елемент ДПП - контроль трудового колективу, контроль профспілок за діяльністю директорів шахт, а також жорсткий моніторинг держави за виконанням інвестором соціальних зобов`язань. «Інвестор має бути соціально відповідальним. Ми всі вже забули про нові будинки для шахтарів, про нові дитячі садки. Повномасштабна соціальна відповідальність має повернутися в життя Донбасу. Це можливо лише шляхом створення системи ефективного державного контролю над діями приватних інвесторів», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Виступаючи перед представниками шахтарських колективів, голова парламентського комітету зазначила, що метою реформ в галузі має бути соціальна стабільність. «Вугільна галузь – це мільйон людей, сотні міст і селищ. Без розвитку вугільної галузі, без стабільного видобутку, без приходу соціально-відповідального інвестора у них немає майбутнього. Соціальна стабільність є гарантією економічної безпеки. У свою чергу, економічна безпека дозволяє знайти енергетичну незалежність. А це саме те, що сьогодні вкрай необхідне Україні. Інакше нас чекає поява нових депресивних зон, зростання безробіття і злочинності, перехід населення за межу убогості», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Звичайно, ДПП не зможе розв’язати всі проблеми галузі, цей механізм має свої достоїнства і недоліки. Але він може стати і паличкою-стукалочкою, завдяки якій у вугільну галузь прийде відповідальний інвестор, який забезпечить її розвиток. Проте ДПП може стати і дубиною, яка в невмілих руках принесе шкоду. У нас вже є приклади, коли на шахти приходив недобросовісний інвестор і все руйнував. Наше завдання – почати роботу з використанням державно-приватного партнерства у вугільній галузі, запустити пілотні проекти, використовувати позитивні можливості цього механізму», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.