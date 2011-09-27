Кірєєву у справі Тимошенко вже все ясно

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання захисників екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо відновлення судового слідства у кримінальній справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Печерського райсуду, головуючий у справі Ю.ТИМОШЕНКО Родіон КІРЄЄВ ухвалив на місці.

Мотивуючи своє рішення, Р.КІРЄЄВ наголосив, що всі докази у цій справі були досліджені учасниками сторін. Крім того, зауважив Р.КІРЄЄВ, документи, на які посилається сторона Ю.ТИМОШЕНКО, були досліджені.

Перед ухваленням рішення екс-прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що якщо суд відмовиться повернутися до стадії судового слідства, це «буде свідомим виключенням доказів цієї справи».

Ю.ТИМОШЕНКО також вимагала від судді Р.КІРЄЄВА розглянути всі клопотання, які були подані стороною захисту. Зокрема, за її словами, це стосується зміни запобіжного заходу.