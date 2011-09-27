Директор політичних програм Інституту Горшеніна Євген КУРМАШОВ вважає, що саміт «Східного партнерства» не стане для України проривом в її відносинах з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку він висловив, коментуючи майбутній саміт, який пройде у Варшаві 29-30 вересня.

За його словами, вже сьогодні зрозуміло, що варшавський саміт проігнорують французький і британський лідери – Ніколя САРКОЗІ і Девід КЕМЕРОН.

«На жаль, якщо це станеться, це буде досить красномовний і демонстративний жест», - відзначив він.

Є.КУРМАШОВ відзначив, що для України саміт «Східного партнерства» є найважливішою подією на шляху до асоційованого членства в Євросоюзі. «Відмова від участі в ньому таких впливових в європейській політиці гравців, як Н.САРКОЗІ і Д.КЕМЕРОН, мовою дипломатії означає, що між Україною і Євросоюзом, після кількох років копіткої, складної, однак успішної переговорної роботи, знову виникла взаємна недовіра», - вважає експерт.

Є.КУРМАШОВ розповів, що за інформацією, яка є у ЗМІ, замість французького і британського лідерів на саміт поїдуть прем`єр-міністр Франції Француа ФІЛОН і заступник прем`єр-міністра Великобританії Нік КЛЕГ. «Відмова від участі у саміті Н.САРКОЗІ не в останню чергу пов`язана з його критичною позицією щодо процесів, що відбуваються в Україні, а також у зв`язку з традиційно обережною позицією Франції щодо розширення Євросоюзу на Схід. Окрім того, що державна політика Франції щодо питань подальшого розширення ЄС завжди була украй стриманою, та ще й останні події в Україні, м`яко кажучи, не сприяють зростанню числа лобістів європейських перспектив України у французькій владі», - відзначив він.

За його словами, відомо, що глави Італії та Іспанії також коливалися щодо участі у Варшавському саміті. «Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ присутня на саміті як запрошена зірка. Проте відомо, що її позиція щодо України також не відрізняється дружелюбністю. Питання виборного застосування правосуддя і можливого недопущення до найближчих парламентських виборів ряду опозиційних українських політиків у переддень Варшавського саміту витає у повітрі», - висловив думку Є.КУРМАШОВ.

Він розповів, що рік тому, працюючи в Брюсселі, експерти Інституту Горшеніна спостерігали навколо України небувалий навіть у перші роки правління Віктора ЮЩЕНКА ажіотаж. «Україна реально була на порядку денному серед усіх європейських чиновників, парламентаріїв і представників ЗМІ. Сьогодні слід зазначити, що Брюссель поступово втрачає інтерес до України», - вважає Є.КУРМАШОВ. За його словами, це відчувається у кулуарах Європарламенту, це дала зрозуміти «Ялтинська європейська стратегія», і новини, що передують саміту у Варшаві, поки що не дають підстав сподіватися на кардинальний перелом ситуації, її повернення хоча б на рівень того конструктивного діалогу, який мав місце на початку поточного року.

Експерт відзначив, що у підсумковій декларації саміту «Східного партнерства», проект якої потрапив до ЗМІ, не міститься запису про «європейську перспективу» східних сусідів ЄС, а лише декларація про визнання «європейських устремлінь» партнерів Євросоюзу, їх поступову інтеграцію з ринком ЄС і обіцянку рухатися у напрямі безвізового режиму.

«Якщо «Варшава» закінчиться для України саме такою резолюцією, це всерйоз затьмарить надії України на створення ЗВТ з Євросоюзом, а також зробить важко досяжною головну зовнішньополітичну мету України – одержати статус асоційованого члена ЄС», - відзначив він.

Є.КУРМАШОВ підкреслив, що найбільш небезпечним дзвінком для України є той факт, що на несумісність європейських цінностей з процесами, що відбуваються в Україні, вказують вже не тільки країни, які традиційно були скептиками інтеграції України до ЄС, такі як Франція, Німеччина і Голландія, а й традиційні країни-партнери, зокрема – Польща. Він вважає, що, внаслідок того, що до саміту у Варшаві залишилося лише кілька днів, одержати моральну і переговорну перевагу українській владі буде вкрай складно. Особливо враховуючи той факт, що результативні документи подібних заходів зазвичай готуються за кілька днів до їх початку. «Тобто – вже на цю годину 99 відсотків резолюції готові», - прогнозує експерт.

Разом з тим він переконаний, що від дій і заяв офіційних осіб України у дні, які залишилися до Варшавського саміту, залежить така важлива складова, як атмосфера, у якій проходитиме саміт. “Чи є актуальною ще для української влади тема європейської інтеграції, чи Київ остаточно згортає цю тему, залишаючи ситуацію в нинішній безвиході, – це прояснять події найближчого тижня, включаючи і саміт «Східного партнерства», - сказав Є.КУРМАШОВ.