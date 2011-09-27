Ющенко вважає «нечесним» іти за мажоритарним списком

Президія «Нашої України» ухвалила базову позицію про те, що партія йде на вибори, а також звертається до патріотичних і демократичних сил про консолідацію.

Про це повідомив журналістам лідер «Нашої України», Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Головною темою засідання було те, як формалізувати політичну лінію у процесі консолідації патріотичних і демократичних сил. Якого рівня буде ця консолідація – це залежатиме, безумовно, від наших партнерів. Ми відкриті до діалогу і переговорів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я розумію, що не вдасться об’єднати всі ці сили в єдину інституцію, яка б ішла єдиним списком – чи то БЮТ, чи то політичну силу Арсенія ЯЦЕНЮКА, чи то «Свободу». Але принаймні багато для чого – спільних засад, спільної поведінки, недопущення взаємопоборення, узгодження округів і багато чого іншого, включаючи уникнення взаємної критики – для цих речей всі політичні сили повинні бути відкритими», - додав лідер «Нашої України».

Він також висловив переконання в тому, що найближчим часом буде визначено засади нового виборчого законодавства. «За ці два місяці країна прийде до правил, з якими у 2012 році доведеться змагатися на виборах. Я хотів би сказати, що «Наша Україна» готова до цієї дороги, і як завжди ми будемо засвідчувати вірність нашим національним інтересам. Переконаний - якщо всі патріотичні сили сконцентруються на таких засадах, ми зможемо досягти великого порозуміння і великої єдності», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Коментуючи перспективи створення окремої депутатської фракції за участю депутатів від «Нашої України», В.ЮЩЕНКО сказав: «Якби за цим стояла реальна воля тих людей, які про це говорять, це об’єднання в парламентську групу давно могло б відбутися. Оскільки ж мова йде про чиюсь пиху, чиєсь персональне позиціонування, - що це може відбутися тільки якщо хтось буде Генеральним Секретарем – то це умови, які неприйнятні навіть для самих переговорів». Водночас він повідомив, що президія підтвердила мандат на проведення консультацій у парламенті для формування окремої парламентської групи.

«Наша Україна» до цього процесу як завжди відкрита, і якщо цей процес закінчується не результативно, то не з нашої вини. 11 депутатів «Нашої України» готові консолідуватися із іншими депутатами нашої фракції в окрему групу», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також заявив, що братиме участь у наступних виборах за партійним списком. «Я не можу піти за мажоритарним списком, бо це може сприйнятися просто як нечесна політична гра. Я мушу відповідати за партію, а не за самого себе. Тому провести політичну силу – це набагато більше лицарське завдання, ніж пройти самому», - сказав лідер «Нашої України».