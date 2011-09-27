Прокурор записала Тимошенко до «найнебезпечніших злочинців»

У Печерському районному суді Києві судові дебати у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО розпочалися з промови сторони обвинувачення - прокурора Лілії ФРОЛОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ФРОЛОВА розпочала свою промову із зауваження, що «злочини, вчинені вищими посадовими особами держави, визначаються одним із найнебезпечніших видів злочинності».

«Це зло, що підриває довіру до держави, руйнує соціальний мир, громадську стабільність та завдає шкоди державній безпеці», - сказала Л.ФРОЛОВА.

За її словами, такі злочини розглядаються першочерговими пріоритетами для прокурорів та всіх органів влади.

«Адже від успішності цієї боротьби цілком залежить успішність внутрішньої і зовнішньої політики України», - переконана вона.

При цьому Л.ФРОЛОВА звернула увагу на те, що аналогічні злочини мають місце навіть у найбільш розвинених країнах.

«Так, наприклад, у Німеччині наприкінці 90-х років мав місце гучний скандал щодо фінансових зловживань колишнього канцлера ФРН Гельмута КОЛЛЯ, а в Італії в 1992-1994 роках в Мілані проведено розслідування кримінальної справи стосовно прем’єр-міністра Італії Бетіно Кракси, якого було засуджено до трьох років ув’язнення», - сказала Л.ФРОЛОВА.

В свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО спробувала перервати виступ прокурора питанням, яке відношення ця інформація має до її справи. Але головуючий у справі Родіон КІРЄЄВ розцінив запитання екс-прем’єра як порушення порядку у судовій залі та зробив їй зауваження.

«Тоді поясніть, будь ласка, яке відношення до справи має піар-робота, яку тут робить ставленик мафії? Слідкуйте за тим, що робить представник прокуратури, якщо ви слідкуєте за дотриманням порядку», - звернулася Ю.ТИМОШЕНКО до судді.

Натомість Л.ФРОЛОВА продовжила свою промову, зауваживши, що при такій кількості гучних справ щодо високопосадовців в європейських країнах ніхто не звинувачував слідчих у політичних репресіях.

Після цих слів присутні у залі народні депутати почали гудіти, але через деякий час Р.КІРЄЄВ знову зробив зауваження присутнім у залі, і Л.ФРОЛОВА продовжила свій виступ щодо звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.