У суді, де слухають справу Тимошенко, зникло світло
16:52, 27 вересня 2011Політика
1748 0
Оголосили перерву
У засіданні суду з розгляду справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву на 20 хв. – через вимкнення світла.
Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу представника державного обвинувачення – прокурора Лілії ФРОЛОВОЇ у залі неочікувано вимкнулося світло і суддя Родіон КІРЄЄВ оголосив технічну перерву.
Наразі електрика відсутня в усій будівлі Печерського районного суду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter