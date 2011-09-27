У суді, де слухають справу Тимошенко, зникло світло

У засіданні суду з розгляду справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву на 20 хв. – через вимкнення світла.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу представника державного обвинувачення – прокурора Лілії ФРОЛОВОЇ у залі неочікувано вимкнулося світло і суддя Родіон КІРЄЄВ оголосив технічну перерву.

Наразі електрика відсутня в усій будівлі Печерського районного суду.