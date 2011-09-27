Тимошенко з Кірєєвим не поділили пульт від кондиціонера

Державне обвинувачення у газовій справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вважає, що вина підсудної повністю доведена під час судового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила у суді представник державного обвинувачення Лілія ФРОЛОВА.

«Незважаючи на заперечення підсудної, державне обвинувачення вважає, що вина підсудної повністю доведена показами свідків, дослідженням доказів, висновками експертів», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Наразі державне обвинувачення майже 50 хвилин зачитує резулятивну частину свого обвинувачення, що є частиною дебатів. Під час цього Л.ФРОЛОВА заявила, що під час вивчення доказів було чітко встановлено, що Ю.ТИМОШЕНКО, діючи в особистих інтересах та бажаючи створити собі позитивний імідж, погодилася на підписання невигідних газових угод. За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО проявила свою безвідповідальність, що призвело до непередбачуваних наслідків у вигляді збільшення витрат на купівлю газу.

Під час зачитування резулятивної частини захисники Ю.ТИМОШЕНКО звернулися з проханням до судді Р.КІРЄЄВА виключити кондиціонер, який знаходиться над Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ наголосив, що його підзахисна тільки перехворіла на застуду.

В свою чергу Р.КІРЄЄВ зауважив, що кондиціонер не направлений на Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, включення обох кондиціонерів зумовлене необхідністю кондиціонування у приміщенні через надмірну кількість людей. «Я не можу сидіти під кондиціонером», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, однак це не вплинуло на Р.КІРЄЄВА і він так і не розпорядився вимкнути кондиціонер.

Наразі Л.ФРОЛОВА продовжує зачитування резулятивної частини обвинувачення.