Вручення диплома рекордсмена колекціонерові рідкісних книг Прогнімаку

У середу, 28 вересня, о 16:00 в галереї AlexArtHouse в Києві експерти Національного реєстру рекордів вручать диплом рекордсмена колекціонерові Олександру ПРОГНІМАКУ, колекція книг якого перевищує 8 тисяч томів рідкісних видань. Багато з них в нашій країні представлені тільки в його зібранні.

Особливий інтерес представляють першодруковані (Івана Федорова та його сподвижників) і ранньодруковані (що випускалися переважно Московським друкарським двором, а також видавалися в Україні та Білорусі в XVII - початку XVIII століття) книги.

У зібранні О.ПРОГНІМАКА – раритети стародруків, які без перебільшення можна назвати пам'ятниками тієї епохи: «Апостол» Івана Федорова і «Острозькая Біблія». «Апостол» був виданий в Москві 1 березня 1654 року. Книгу надрукували великим накладом - до півтора тисяч примірників. Вважається, що зараз збереглося близько 60 книг. «Острозькая Біблія» - перше видання священного писання на церковнославянській мові, опубліковане Іваном Федоровим у 1581 році за допомогою князя Костянтина Острожського.

Ще одна рідкість - «Арифметика» Магніцького, перший російський підручник із математики, виданий у 1703 році, а також Біблія з тлумаченнями, надрукована спеціально для Григорія Орлова, з написом на титульній сторінці, зробленим самим графом. Вважається, що таких книг збереглося лише дві.

Книги XIX століття представлені, зокрема, художньою літературою – «Чигирінським Кобзарем» Тараса Шевченка 1844 року видання і прижиттєвим зібранням творів Миколи Гоголя в 4-х томах, а також першою книгою, надрукованою українською мовою, - "Русалка Дністрова" та ін.

Журналісти запрошуються на вручення диплома рекордсмена в галерею AlexArtHouse, де своїми очима можна буде побачити книжкові пам'ятки різних епох.

Церемонія нагородження відбудеться 28 вересня о 16.00.

Адреса галереї AlexArtHouse: Київ, вул. Хорива, 25.