Тимошенко: 2012 рік стане останнім для Януковича

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що опозиція повинна об’єднатися для участі в парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам під час технічної перерви у судовому засіданні.

«Я вважаю, що це єдине правильне рішення, якщо об’єднаються всі демократичні опозиційні сили і єдиною командою, в тому числі, якщо здатні на це рішення політичні сили, і з єдиним списком підуть на парламентські вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр нагадала, що відразу після завершення президентської виборчої кампанії партія «Батьківщина» заявила про перехід в опозицію і закликала всі демократичні сили об‘єднатися, аби не допустити узурпацію влади Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та його командою.

«Я думаю, що 2012 рік стане останнім роком перебування у владі ЯНУКОВИЧА і його оточення. Вважаю, що олігократія мусить в 2012 році відійти», - переконана вона.

«Я вважаю, що всі опозиційні сили мусять бути разом, якщо вони дійсно з себе представляють те, що вони говорять, і всі повинні робити одну справу. Наша політична сила до цього готова цілком і повністю, причому ще від того моменту, коли ми перейшли в опозицію до ЯНУКОВИЧА», - резюмувала лідер партії «Батьківщина».